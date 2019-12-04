Львівська опера презентує новий рояль Steinway & So

Новий рояль однієї із найвідоміших фірм-виробників фортепіано у світі – Steinway & Sons відтепер є окрасою Дзеркальної зали Львівської національної опери! Інструмент для виконання концертів камерної музики, придбаний за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Американська фірма Steinway & Sons, заснована у 1853 році емігрантом з Німеччини Генрі Стейнвеєм (справжнє ім’я – Генріх Штайнвег) вважається одним із найбільш відомих виробників роялів у світі. За висловом відомого німецького скрипаля ХІХ ст. Йозефа Йоахіма: «Стейнвей для піаніста є тим самим, що Страдіварі для скрипаля». Компанія співпрацює з кращими піаністами світу, які мають за честь бути артистом Steinway & Sons. Одним із таких артистів є український піаніст Станіслав Христенко.

Вже цієї суботи, 7 грудня, відбудеться концерт-презентація нового інструменту, за участі відомого українського піаніста, артиста компанії Steinway & Sons – Станіслава Христенка. На концерті прозвучать віртуозні фортепіанні композиції світової класики – Фантазія Р. Шумана, Угорська рапсодія №2 Ф. Ліста та Чотири балади Ф. Шопена.

Станіслав Христенко народився в Харкові та розпочав свою концертну діяльність у віці 11 років із сольного концерту у Харківській філармонії. З того моменту він виступав у найкращих залах на п’яти континентах, зокрема, у Карнегі Холлі, Віденському Концертхаузі, Palais de Beaux-Arts у Брюсселі, а також з оркестрами у Великому залі Берлінської філармонії, Северанс Холі у Клівленді, City Hall Гонконгу. Його виступи та записи отримали схвальні відгуки у численних музичних виданнях світу. Станіслав співпрацює з компаніями звукозапису з США, Великої Британії, Німеччини та Гонконгу. Він також є лауреатом більше 20-ти престижних міжнародних конкурсів.

Станіслав Христенко вже більше десяти років мешкає в США, однак продовжує мистецькі проекти – є артистичним директором та співзасновником міжнародного музичного фестивалю KharkivMusicFest, художнім керівником Фестивального оркестру KharkivMusicFest, а також засновником та диригентом Камерного оркестру Nova Sinfonietta у Харкові.

Фортепіанний речиталь Станіслава Христенка – презентація роялю Steinway & Sons відбудеться 7 грудня у Дзеркальній залі Львівської Національної Опери. Початок о 15:00.

Квитки:https://widget.kontramarka.ua/uk/widget182site11084/widget/event/100109330

Фото: Львівська опера