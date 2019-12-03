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У Жовкві спіймали 65-річного чоловіка, який обкрадав церкви

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, який «обчистив» дві церкви у Жовкві і намагався збути викрадене майно. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

В Жовківське відділення поліції 29 листопада звернулися настоятелі двох храмів міста і розповіли про крадіжки церковного майна.

Дільничні офіцери протягом кількох годин встановили, що до скоєння злочину причетний раніше неодноразово судимий 65-річний жовківчанин. Викрадені речі у нього вилучили.

За фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Наразі проводиться досудове розслідування.

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