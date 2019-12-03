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Садовий подав апеляцію на рішення суду про мільйонну заставу

Ольга Денисяка

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Міський голова Львова Андрій Садовий, якому суд обрав запобіжний захід у вигляді понад 1 мільйона застави в справі індустріального парку в Рясне-Руському, подав на апеляцію. Про це він повідомив сьогодні, 3 грудня, на сторінці у Facebook.

 

«Ми подали апеляцію. Це рішення не було складним, бо за весь час роботи міським головою, я не раз переконався, що за справедливість треба боротись. Успішний Львів завжди буде комусь кісткою в горлі, але нам своє робити. Сьогодні отримав листа від інвестора CTP (скани залишу у першому коментарі). Вони звертаються до нас, Президента та прем’єра про захист іноземних інвестицій. Хочуть зробити у Львові 3 000 робочих місць і просять, щоб їм не заважали. Взагалі найкраща допомога бізнесу – не заважати. Про час і місце апеляції повідомлю як тільки стане відомо. Ми будемо відстоювати право Львова на індустріальний парк і права інвестора на ведення законного бізнесу в Україні. Правда переможе», – написав Андрій Садовий.

Нагадаємо, 21 листопада Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Мова йде про незаконний продаж земельної ділянки під будівництво індустріального парку в Рясному.

Підозру прокурори вручили й в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику. Взяти його на поруки зголосився заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків. Останній також додав, що попередній розмір застави для Коровайника становить 10 млн грн.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.Суд  обрав запобіжний захід Андрію Садовому у вигляді понад 1 мільйона застави в справі індустріального парку в Рясне-Руському. На що Садовий заявив, що подаватиме на апеляцію та добиватиметься повної відмови прокуратурі та цілковитого звільнення від застави.

Зауважимо, що скандал із земельною аферою посадовців Львівської міськради розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу. Яким чином мерія змогла продати ділянку, яка їй не належить, дізнатись про всі деталі цієї справи та переглянути ексклюзивні документи можна за цим посиланням.

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