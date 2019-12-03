Біля Львова працювали «реабілітаційні центри», де незаконно утримували та катували людей

У так званих «реабілітаційних центрах» людей, залежних від алкоголю або наркотиків, утримували проти їх волі, змушували працювати та жорстоко карали за найменші порушення режиму. Організатором виявився 34-річний львів’янин, якому правоохоронці вже повідомили про підозру у вчиненні низки злочинів. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 3 грудня, у відділі комунікації поліції Львівської області.

Під час досудового розслідування встановили, що з 2016 до 2019 року 34-річний житель Львова організував у селах Пустомитівського району діяльність трьох центрів для перебування та платного «лікування» осіб від алкогольної та наркотичної залежності.

Жодної кваліфікованої медичної допомоги «пацієнти» не отримували, при цьому місячна платня за «лікування», яку сплачували родичі утримуваних, становила від 7 до 12 тисяч гривень.

Організатор разом із спільниками утримували «пацієнтів» у центрах проти їх волі у шкідливих для здоров’я умовах, а також використовували їх примусову працю. Деякі з них були поміщені у заклади примусово.

У «пацієнтів» вилучали мобільні телефони, а за спроби самовільно залишити приміщення центру були передбачені жорстокі покарання. Психологічне та фізичне насильство щодо утримуваних застосовувалось також за будь-які інші порушення так званих «правил перебування у реабілітаційному центрі».

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУ Нацполіції Львівщини повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України, ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України та ч.2 ст.127 (катування) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.