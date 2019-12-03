33-річний львів’янин «замінував» поліцейський райвідділок

В понеділок ввечері, 2 грудня, 33-річний львів’янин заявив, що замінував Личаківський відділ поліції. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Повідомлення про замінування надійшло о 23:30 год. На місці події працювали кінологи, вибухотехніки та працівники інших спецслужб.

«О 00:20 год. обстеження прилеглої території та приміщень відділення поліції було завершено. Вибухового пристрою не виявлено. Евакуація не проводилась», – йдеться у повідомленні.

Згодом за псевдозамінування поліцейського відділку затримали 33-річного мешканця Львова.

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Зазначимо, що згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Як раніше повідомляв Львівський портал, станом на липень на Львівщині поліцейські відкрили 47 кримінальних справ через псевдозамінування. Також МВС пропонувало правоохоронцям спершу перевіряти повідомлення про замінування на фейковість.