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33-річний львів’янин «замінував» поліцейський райвідділок

Наталя Дуляба

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В понеділок ввечері, 2 грудня, 33-річний львів’янин заявив, що замінував Личаківський відділ поліції. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Повідомлення про замінування надійшло о 23:30 год. На місці події працювали кінологи, вибухотехніки та працівники інших спецслужб.

«О 00:20 год. обстеження прилеглої території та приміщень відділення поліції було завершено. Вибухового пристрою не виявлено. Евакуація не проводилась», – йдеться у повідомленні.

Згодом за псевдозамінування поліцейського відділку затримали 33-річного мешканця Львова.

Зазначимо, що згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Як раніше повідомляв Львівський портал, станом на липень на Львівщині поліцейські відкрили 47 кримінальних справ через псевдозамінування. Також МВС пропонувало правоохоронцям спершу перевіряти повідомлення про замінування на фейковість.

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