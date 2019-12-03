30 найкращих львівських учнів отримали по 10 тисяч гривень премії

Сьогодні, 3 грудня, у мерії відбулося вручення премій у рамках Програми підтримки обдарованої молоді м. Львова. Відтак 30 найкращих учнів міста премії у розмірі 10 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У цьому році до участі подався 51 претендент. За результатами оцінювання, переможцями стали 30 учасників, відповідно до визначеного рейтингу.

«Ми вже третій рік поспіль у Львові реалізовуємо Програму підтримки обдарованої молоді. В рамках цієї програми найкращі учні нашого міста за свої перемоги в українських, міжнародних конкурсах, турнірах мають можливість отримати премію у розмірі 10 тис грн. Діти подавали документи, їх розглядала конкурсна комісія та на підставі певних критерій обирали найкращих. Сьогодні таку премію мають змогу отримати 30 найкращих учнів», — розповіла начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.

При визначенні переможців Керівна рада оцінювала претендентів на отримання одноразових премій Львівської міської ради обдарованій молоді м. Львова за такими критеріями:

наявність нагород міжнародного рівня;

наявність нагород всеукраїнського рівня;

участь у міжнародних та всеукраїнських проектах, конференціях, конгресах, участь в онлайн-курсах, майстер-класах, тренінгах, підтверджених сертифікатом;

участь у громадській та волонтерській діяльності;

учнівському самоврядуванні;

оцінка рекомендації;

оцінка мотиваційного листа.

Зазначимо, у 2017 році вперше запроваджено Програму підтримки обдарованої молоді, в рамках реалізації якої школярі міста мають можливість отримати премії в розмірі 10 тисяч гривень за відмінні результати на міжнародних та всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та олімпіадах, завдяки активній громадській позиції тощо.

СПИСОК найкращих представників обдарованої молоді, які відзначені одноразовою премією Львівської міської ради у рамках Програми підтримки обдарованої молоді м. Львова

Андрусів Гордій Орестович — випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Галамай Яна Станіславівна — учениця навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» Галатин Петро Ігорович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Гоцківський Данило Миколайович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Дубенська Лідія Віталіївна — випускниця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Ждан Артур Володимирович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Іващишин Ярина Андріївна — учениця навчально-виховного комплексу «Школа комп’ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей» Козик Ярослав Романович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Кузнєцов Анатолій В’ячеславович — випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Кузнєцов Макар Вячеславович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Лань Максим Олександрович — учень середньої загальноосвітньої школи № 23 м. Львова Мельник Станіслав Володимирович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Мулярська Яна Олегівна — випускниця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Нечипорук Ярина Володимирівна — випускниця ліцею № 5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради Окіс Юрій Тарасович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Пасірський Олесь Романович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Пасічник Михайло Ростиславович- учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Перегінець Тетяна Тарасівна — учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Романус Ярослав Ігорович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Рудько Максим-Юрій Тарасович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Сагайдак Юрій Романович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Сизоненко Софія Віталіївна — учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Симотюк Іван Юрійович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Синчук Богдан Миколайович — учень ліцею № 28 Львівської міської ради Сосновська Вероніка-Каміліа Вікторівна — учениця середньої загальноосвітньої школи № 10 ім. святої Марії Магдалени м. Львова Стогній Адріан Юрійович — учень ліцею № 28 Львівської міської ради Турчиняк Павло Миколайович — учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Федевич Роман Андрійович — учень навчально-виховного комплексу «Школа комп’ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей» Фединяк Володимир Романович — випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Швець Анастасія Павлівна — учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Фото: Facebook-сторінка Христини Процак