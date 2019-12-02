Завтра діти допоможуть приготувати благодійну вечерю для безпритульних

Завтра, 3 грудня, у Всеукраїнський день добрих справ #Щедрий вівторок, благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ» організовує благодійну вечерю для безпритульних. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповідають організатори, діти та працівники проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» БФ «Карітас-Львів УГКЦ» планують пригостити теплими, смачними та корисними вечерями близько 50 відвідувачів Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб. Вечерю діти готуватимуть у приміщенні БФ «Карітасу-Львів УГКЦ» (вул. К. Левицького, 111).

«Діти проявляють зацікавленість до проблем навколишніх, адже зроблена добра справа приносить завжди радість та віру в власні сили», — додають організатори.

Захід розпочнеться о 20.00 год. у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а).