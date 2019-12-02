ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра діти допоможуть приготувати благодійну вечерю для безпритульних

Вероніка Рой

|

Завтра, 3 грудня, у Всеукраїнський день добрих справ #Щедрий вівторок,  благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ» організовує благодійну вечерю для безпритульних. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як розповідають організатори, діти та працівники проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» БФ «Карітас-Львів УГКЦ» планують пригостити теплими, смачними та корисними вечерями близько 50 відвідувачів Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб. Вечерю діти готуватимуть у приміщенні БФ «Карітасу-Львів УГКЦ» (вул. К. Левицького, 111).

«Діти проявляють зацікавленість до проблем навколишніх, адже зроблена добра справа приносить завжди радість та віру в власні сили», — додають організатори.

Захід розпочнеться о 20.00 год. у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а).

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...