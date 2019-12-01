На вулиці Свєнціцького делініаторами відгородять трамвайну колію

У Львові на вулиці Свєнціцького встановлюють делініатори. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий.

«Вже найближчим часом трамваї будуть мати свою фізично відділену смугу (натомість автомобілі будуть їхати по смузі, на якій були припарковані 20-25 авто). Тепер тисячі людей щоденно зможуть на 10-15 хвилин швидше доїжджати до центру трамваєм», – написав він.

Як повідомляв Львівський портал, під час ремонту дороги на проспекті Чорновола облаштовано окремі смуги для громадського транспорту. У «Львівавтодорі» стверджують, що це дозволяє економити час 10 тисячам пасажирів.

Фото: Facebook/Андрій Білий