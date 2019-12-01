ОСТАННІ НОВИНИ

Підрив і пограбування відділення «Ощадбанку»: підозрюваних затримано

Соломія Головіна

|

Правоохоронні органи затримали осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві відділення «Ощадбанку» у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний.

 

«Менше доби знадобилось поліції для того, щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази», – написав він.

Як повідомляв Львівський портал, 30 листопада о четвертій ранку у Києві підірвали та пограбували відділення «Ощадбанку».

Згодом голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний у Facebook повідомив про те, що збитки внаслідок вибуху у столичному відділенні становлять мільйони, а поцуплено – 250 тис. грн.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...