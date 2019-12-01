Підрив і пограбування відділення «Ощадбанку»: підозрюваних затримано

Правоохоронні органи затримали осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві відділення «Ощадбанку» у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний.

«Менше доби знадобилось поліції для того, щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази», – написав він.

Як повідомляв Львівський портал, 30 листопада о четвертій ранку у Києві підірвали та пограбували відділення «Ощадбанку».

Згодом голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний у Facebook повідомив про те, що збитки внаслідок вибуху у столичному відділенні становлять мільйони, а поцуплено – 250 тис. грн.