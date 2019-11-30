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Вибух у столичному відділенні «Ощадбанку»: завдали збитків на мільйони, а вкрали 250 тисяч

Соломія Головіна

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Голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний у Facebook повідомив про те, що збитки внаслідок вибуху у столичному відділенні становлять мільйони, а поцуплено – 250 тис. грн.

 

«Сила вибуху винесла вікна, двері і зруйнувала приміщення практично повністю. Ціна вкраденого – близько 250 тисяч гривень. Ціна зруйнованого – мільйони. Ще рахуємо», – зазначив він.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 30 листопада, о четвертій ранку у Києві підірвали та пограбували відділення «Ощадбанку».

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