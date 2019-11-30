Невідомі підірвали у столиці відділення «Ощадбанку»: вулицю засипало грошима

На Русанівці у Києві підірвали та пограбували відділення «Ощадбанку»: вулицю засипало грошима. Про це у Facebook повідомляє спільнота «Dtp.kiev.ua».

Правоохоронці ввели операцію «Сирена». На місці події працювали вибухотехніки і слідчі, обставини події і сума вкраденої готівки встановлюються.

За словами очевидців, підривники втекли в сторону станції метро «Славутич» на автомобілі Volkswagen Passat старої моделі. Машину по орієнтуванню розшукують правоохоронці.

Як повідомили УП у правоохоронних органах, вибух пролунав у ніч на 30 листопада близько 4 ранку. Підривали банкомат.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на пошук зловмисників.