25-річний львів’янин, який вдарив жінку, був п’яним і не міг пояснити своїх дій, – патрульна поліція

Патрульна поліція Львівської області розповіла подробиці затримання 25-річного молодика, який на пішохідному переході на вулиці С. Бандери вдарив жінку.

Зокрема правоохоронці наголошують, що затримати зловмисника вдалося завдяки небайдужим громадянам, які його і впіймали.

«Напередодні соцмережі сколихнуло відео з автореєстратора, на якому чоловік, йдучи на пішохідному переході, вдаряє жінку, яка йде на зустріч. Події відбувалися на вулиці Степана Бандери. За кілька хвилин після цього інциденту на лінію 102 надійшов виклик, що двоє перехожих затримали чоловіка, який на їхніх очах вдарив жінку. Ця подія трапилася на перетині вулиць Коперника та Стефаника», – наголошують у повідомленні.

Патрульні 2 батальйону негайно приїхали на місце і затримали невідомого. У 25-річного львів’янина були ознаки алкогольного сп’яніння, пояснити своїх дій він не міг.

Його доставили у Галицький відділ поліції, де він продовжував поводитися неадекватно. Чоловіка госпіталізували до спеціального медичного закладу.

53-річна потерпіла написала заяву. Також у патрульній поліції зазначили, що є інформація про ще кількох побитих жінок невідомим чоловіком. Усі вони звернулися за медичною допомогою. Справою займаються слідчі.