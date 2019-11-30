ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові незнайомець звалив ударом жінку з ніг: чоловіка затримано

Соломія Головіна

|

У Львові на пішохідному переході на вул. С. Бандери, 3 невідомий чоловік вдарив жінку. Зловмисника вже затримано. Про це повідомляє «Варта 1».

 

Інцидент трапився сьогодні, 30 листопада, близько 13:45 год. Невідомий чоловік вдарив жінку, після чого спокійно пішов у сторону центру.

(скріншот з відео)

 

Свідок повідомив поліцію та спробував наздогнати чоловіка, але безрезультатно.

Станом на 15:50 год. чоловіка, який вдарив жінку, затримано та доправлено у відділок поліції.

Як зазначає «Варта 1», з райвідділу поліції чоловіка госпіталізовано, за попередньою інформацією у нього – психічні розлади.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...