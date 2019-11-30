У Львові незнайомець звалив ударом жінку з ніг: чоловіка затримано

У Львові на пішохідному переході на вул. С. Бандери, 3 невідомий чоловік вдарив жінку. Зловмисника вже затримано. Про це повідомляє «Варта 1».

Інцидент трапився сьогодні, 30 листопада, близько 13:45 год. Невідомий чоловік вдарив жінку, після чого спокійно пішов у сторону центру.

Свідок повідомив поліцію та спробував наздогнати чоловіка, але безрезультатно.

Станом на 15:50 год. чоловіка, який вдарив жінку, затримано та доправлено у відділок поліції.

Як зазначає «Варта 1», з райвідділу поліції чоловіка госпіталізовано, за попередньою інформацією у нього – психічні розлади.