Смерть 12-річного Романа Кулака. Хірурга знову відсторонили від роботи

Хірурга Жидачівської лікарні Юрія Михайлюка, якого звинувачують у смерті 12-річного Романа Кулака, рішенням суду в черговий раз відсторонено від посади. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив батько хлопчика Володимир Кулак.

Нагадаємо, рішенням Миколаївського районного суду хірурга було відсторонено від роботи з 7 жовтня до 7 грудня. Тодішнє відсторонення Львівському порталу прокоментував адвокат медика Олег Мицик.

Як пояснив Володимир Кулак, 29 листопада Юрія Михайлюка відсторонили вже вп’яте – до 29 січня.

«Дякую Богу за все! Хірург знову відсторонений на 2 місяці – до 29 січня. Крок за кроком. Лупаймо сю скалу», – написав у Facebook чоловік.

Нагадаємо, раніше Львівському порталу про судову тяганину у справі 12-річного Романа Кулака розповів його батько – Володимир Кулак. Детальніше про це – читайте тут.

Фото: Facebook/Володимир Кулак