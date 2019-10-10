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Справа Романа Кулака. Адвокат хірурга Жидачівської лікарні прокоментував його відсторонення від посади

Вероніка Рой

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Адвокат хірурга Жидачівської лікарні Юрія Михайлюка, якого звинувачують у смерті 12-річного Романа Кулака, Олег Мицик прокоментував Львівському порталу рішення Миколаївського районного суду про відсторонення медика від посади на два місяці.

 

Відсторонення від посади хірурга – це захід забезпечення кримінального процесу, який, на думку захисника, застосовувати у цьому випадку було непропорційно до потреб провадження.

«На жаль, це рішення не оскаржується, такого не передбачено. Ми не згідні з ним, але, на жаль, вимушені з цим змиритися. Відсторонення від посади, як захід забезпечення кримінального процесу, задуманий законодавцем для того, аби особа, відносно якої слухається кримінальна справа, не знищила чи підробила речі і документи, які мають важливе значення для справи, перебуваючи на посаді. Ми кожен раз запитуємо: подія сталася майже 2 роки і 3 місяці назад, ще тоді були вилучені усі медичні документи, всі люди були опитані. От які документи можна знищити, спотворити? Як можна протиправно перешкоджати іншим способом?», – дивується захисник Юрія Михайлюка.

Олег Мицик також розповідає, що іншу підставу відсторонення, що використав суд – це, щоб особа не продовжила неналежно виконувати свої обов’язки. Однак, він зазначає, що така підстава для відсторонення в КПК України не передбачена, і вона властива лише умисним злочинам, коли людина може передбачати свої дії.

«Помилка, якщо така мала місце, то вона сталася поза волею людини, і відсторонювати через це не можна. Ми оскаржувати це питання не можемо і будемо очікувати розгляду справи далі», – пояснює адвокат.

На думку захисника, важливою у цій ситуації була відсутність томографа у Жидачівській районній лікарні, коли до медустанови потрапив хлопчик.

«Якби у районній лікарні був томограф, то одразу можна було б поставити правильний діагноз про заворот кишківника. Ціла низка лікарів надавала медичну допомогу, після того, як дитина поступила в лікарню. Мій клієнт Михайлюк був черговим хірургом. Всі надавали допомогу, жоден лікар не відмовився. Вина в тому, що несвоєчасно поставили правильний діагноз, що в умовах відсутності сучасних можливостей для діагностики є дуже суб’єктивним. Безперечно кожен повинен належно виконувати свої обов’язки, однак всі ускладнення в організмі дитини передбачити неможливо. Саме тому у всьому світі це трактується як страховий випадок. Висновки експертів на досудовому розслідуванні не на користь мого підзахисного, хоча в них є дуже суперечливі моменти. Зараз у нас нічого іншого не залишається, як захищатися», – додав Олег Мицик.

Зазначимо, наступне судове засідання у цій справі призначене на 18 жовтня.

Нагадаємо, раніше Львівському порталу про судову тяганину у справі 12-річного Романа Кулака розповів його батько – Володимир Кулак. Детальніше про це – читайте тут.

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