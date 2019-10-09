Справа 12-річного Ромчика Кулака, який помер через неправильний діагноз: хірурга відсторонили від роботи

Хірурга Жидачівської лікарні Юрія Михайлюка, якого звинувачують у смерті 12-річного Романа Кулака, відсторонили від займаної посади на два місяці. Таке рішення прийняв Миколаївський районний суд 7 жовтня. Про це Львівському порталу у коментарі повідомив батько померлого хлопчика Володимир Кулак.

«Ми живемо в Тернополі, але сам родом з Жидачівського району. Два роки тому мій син у червні поїхав на канікули до батьків. Його різко заболів живіт. Батьки викликали «швидку», дитину забрали в лікарню у Жидачів. «Швидка» діагностувала у сина тепловий удар, у лікарні сказали, що це отруєння. Фактично, порушення були на всіх етапах. І це доведено клініко-експертною комісією департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, потім підтверджено МОЗом…», – каже Володимир Кулак.

Після цього 28 грудня 2018 року на основі висновків Львівської комісійної судово-медичної експертизи двом лікарям була вручена підозра через неналежне виконання професійних обов’язків.

«Перед тим в січні того ж 2018 року в лікарні в Жидачеві провели внутрішнє розслідування фактів смерті мого сина Романа. Було створено комісію в лікарні і на основі її висновків четверо лікарів отримали догани, а лікарку-інфекціоніста Ганну Чущак звільнили по статті за порушення лікування мого сина, яке вона не оскаржувала», – розповів чоловік.

Ситуація із відстороненнями хірурга Юрія Михайлюка тягнеться дотепер.

«4 січня рішенням Галицького районного суду хірурга було відсторонено від виконання своїх обов’язків. Але він подав апеляцію, і вже через десять днів апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції. В ухвалі йшла мова про те, якщо слідство краще підготується, то може подати повторно подання про відсторонення. Слідство так і зробило. 24 січня хірург був повторно відсторонений. Це рішення Юрій Михайлюк вже не оскаржував. Оскільки підозру йому вручили 28 грудня, вона діяла до 28 лютого. Відтак з 24 січня по 28 лютого він був відсторонений від роботи», – зауважив батько Ромчика Кулака.

Вже 22 лютого справу передали у Жидачівський районний суд.

«Засідання призначили на 28 березня. Але воно так і не відбулося, тому що адвокати хірурга не з’явилися, хоча були належно повідомлені. Відтак засідання перенесли на 4 квітня, але їх знову не було. Тому наступною датою стало 14 травня. Засідання в Жидачеві таки відбулося і Михайлюка відсторонили на 2 місяці, тобто по 14 липня», – пояснив Володимир Кулак.

Однак вже 18 липня у судді в Жидачеві завершилися повноваження. На переконання Володимира Кулака, справу спеціально направили в цей суд, знаючи, що тут вдасться і далі «заштопорити» процес:

«Ця суддя була відряджена на рік з Донецької області. Я про це відразу говорив, що справу скеровують у такий суд, такій судді, яка не встигне її розглянути, і процес лише затягуватиметься. Але справу все одно направили у Жидачів…».

Ще перед завершенням повноважень було призначено засідання на 4 липня, однак воно теж не відбулося: цього разу не з’явився хірург.

«Він повідомив, що у нього болить коліно і він перебуває на лікарняному. Однак я бачив Михайлюка у місті, він нормально пересувався. Більше того, йому призначили амбулаторне лікування, а не стаціонарне. А якщо прописали приходити в поліклініку, значить лікар вважав, що він міг прийти і в суд, але Михайлюк цього не зробив… Як з’ясувалося, лікарняний є безпідставним. Я звернувся в департамент охорони здоров’я ЛОДА, була створена комісія, яка зробила перевірку лікарні. Комісія вирішила покарати лікарів, які надали лікарняні хірургу. Відтак чотири медики жидачівської лікарні у липні отримали за це догани», – каже Володимир Кулак.

Далі справу скерували у Миколаївський районний суд.

«Так, як термін відсторонення Михайлюка стік, 15 липня він вийшов на роботу. Вже 18 липня у Жидачеві не було судді і справа «зависла». Відтак її скерували у Миколаївський районний суд. 22 серпня слухання не відбулося, тому що не з’явився адвокат інфекціоністки, засідання перенесли на 28 серпня. Але ця історія знову повторилася. Це свідчить про постійне затягування судового процесу, щоб це тягнулося як завжди роками…», – констатував батько померлого хлопчика.

Вже 4 жовтня у Миколаївському районному суді врешті відбулося засідання.

Як пояснює батько померлого хлопчика, під час судового розгляду обом підозрюваним на два місяці застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, зокрема: прибувати до суду за першим викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрований і проживає, без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, що є свідками та експертами у даному кримінальному провадженні.

Як додає Володимир Кулак, в ухвалі написано, що підставою для застосування цих заходів є обґрунтованість підозри у вчиненні злочину цими особами.

«Розгляд у частині відсторонення хірурга довелося перенесли на 7 жовтня, щоб продовжити засідання. Відтак 7 жовтня хірурга Михайлюка ухвалою судді було відсторонено на два місяці. І так буде до завершення судового процесу поки не буде оголошено вирок», – зазначив Володимир Кулак.

Фото: Facebook/Володимир Кулак