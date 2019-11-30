Під час ворожих обстрілів на Донбасі загинув український захисник

Минулої доби, 29 листопада, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли: неподалік Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; поблизу Луганського – з РПГ, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД»: двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї; неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

При цьому в пресцентрі ООС зазначається, що вчора, 29 листопада, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.