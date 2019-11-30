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На Сколівщині під час пожежі у будинку загинув господар

Соломія Головіна

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У селищі міського типу Верхнє Синьовидне Сколівського району під час пожежі у дерев’яному житловому будинку загинув 46-річний власник. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Пожежа спалахнула у будинку 29 листопада близько 01:00 год. На місці пожежі знайдено тіло 46-річного власника будинку.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 0,5 м2. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не викликались.

Причини та обставини події встановлюються.

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