На Сколівщині під час пожежі у будинку загинув господар

У селищі міського типу Верхнє Синьовидне Сколівського району під час пожежі у дерев’яному житловому будинку загинув 46-річний власник. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Пожежа спалахнула у будинку 29 листопада близько 01:00 год. На місці пожежі знайдено тіло 46-річного власника будинку.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 0,5 м2. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не викликались.

Причини та обставини події встановлюються.