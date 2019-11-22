На Перемишлянщині відкрили сільську амбулаторію

Сьогодні, 22 листопада, у с. Брюховищі Перемишлянського району відбулося офіційне відкриття амбулаторії групової практики. Медустанова обслуговуватиме понад чотири тисячі мешканців навколишніх населених пунктів, серед яких більше пів тисячі дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Ми відкриваємо першу амбулаторію. До кінця цього року ми сподіваємося відкрити ще двадцять. Загалом на Львівщині їх буде сорок три. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє і працюємо над тим, щоб таких амбулаторій було більше. Наше завдання – забезпечити людей якісними медичними послугами», – наголосив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

Відтак, медичні послуги у ній зможуть отримувати мешканці с. Брюховичі, с. Плетеничі, с. Малий Полюхів, с. Осталовичі, с. Утіховичі, с. Розсохи, с. Вовків, с. Брикун, с. Подусів, с. Білка, с. Костенів. Амбулаторія групової практики оснащена медичним обладнанням, а також передбачає житло для лікаря.

Окрім того, окремо для потреб амбулаторії закупили автомобіль Reno Duster. Для маленьких пацієнтів на подвір’ї амбулаторії обладнали дитячий майданчик.

Загальна вартість амбулаторії становить 8 857,8 тис грн. З них: субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 7 808,285 тис грн, співфінансування з місцевого Перемишлянського районного бюджету – 1 049,515 тис грн.

Нагадаємо, Львівська облдержадміністрація розриває угоди з підрядниками, які будують 10 медамбулаторій в області. Головною причиною є те, що виконавці критично відстають від графіку виконання робіт та працюють безвідповідально.

За рік в області мали збудувати 43 амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Фото: ЛОДА