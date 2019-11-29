Садовий заявив, що буде боротись із водіями-порушниками

У 2020 році у Львові посилять боротьбу із водіями-порушниками, а також вдвічі збільшать розмір надходжень до бюджету, які йдуть від паркування автомобілів. Про це сьогодні, 29 листопада, під час позачергової сесії Львівської міськради заявив мер Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Садового, у Львові необхідно почати боротьбу із заторами й запаркованістю вулиць. Головним інструментом у цій боротьбі стануть штрафи, які почнуть активніше виписувати водіям-порушникам.

«Нам треба робити роздільні смуги руху (для громадського транспорту, – ред.), які дають свій ефект, а також карати водіїв за порушення Правил дорожнього руху. Протягом останніх двох тижнів ми мали зустрічі зі серйозними ІТшниками і зараз вже розуміємо, як ми вдесятеро збільшимо кількість штрафів. Також наступного року як мінімум на 100% збільшимо поступлення від паркування, хоча я хочу ще більше. Тож ми вводимо розум в нашу роботу… Проблема у нас має людський характер, бо ми у XXI столітті намагаємося жити первісно-общинним ладом. Тож зараз ми над цією проблемою працюємо», – сказав мер.

Зазначимо, що зараз у Львові діють дві зони для паркування. За те, щоб запаркувати власне авто, потрібно заплатити 15-20 грн/год. у першій зоні або 5 грн/год. – у другій зоні.

Загалом протягом року до бюджету Львова за паркування надходить близько 12 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у мерії вирішили суттєво змінити підхід до паркування у Львові. На одній з останніх сесій депутати мали затвердити нові паркувальні зони та вдвічі збільшити тарифи на паркування. Втім розгляд цього питання перенесли.

Додамо також, що навесні 2018 року мерія анонсувала масштабну боротьбу з водіями-порушниками, запровадивши у Львові роботу інспекторів із паркування.

Перші кілька таких інспекторів запрацювали у центрі міста торік у листопаді. Втім бажаної користі від них є небагато, адже сповна впоратися з хаотичним паркуванням кілька десятків людей не мають змоги. За рік своєї роботи інспектори з паркування оштрафували львів’ян на 12,5 млн грн.