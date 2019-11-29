На території Поморянського замку розпочали дослідження

Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» розпочав дослідження на території Поморянського замку, який розташований на території Золочівського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Зазначимо, що дослідження зумовлені впорядкуванням парку, облаштуванням там пішохідних стежок, а також потребою локалізувати окремі частини замкового комплексу, який був декілька разів знищений і перебудований для потреб майбутньої реставрації.

Роботи виконуються на замовлення департаменту архітектури та містобудування Львівської обласної державної адміністрації.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на порятунок Поморянського замку потрібно майже 50 мільйонів.

Облрада не спроможна вирішити проблеми Поморянського замку через брак коштів.

Як повідомляв Львівський портал, 12 квітня 2018 року у Поморянському замку обвалилась стіна. Депутати Львівської облради наголошували, що замок ще можна відновити, але для цього потрібен інвестор.

Поморянський замок — пам’ятка історії та архітектури в селищі Поморяни Золочівського району Львівської області. Дотепер збереглись два двоповерхові корпуси і кругла кутова вежа. У південному корпусі є відкрита галерея.