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На Львівщині зросла кількість хворих на ВІЛ/СНІД

Вероніка Рой

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У 2018 році у Львівській області вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) вперше виявлено у 518 осіб, з них 219 осіб – носії ВІЛ, 299 – хворі на СНІД. Порівняно з 2017 роком кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД з первинним діагнозом зросла на 12,6%, зокрема ВІЛ-інфікованих – на 1,9%, хворих на СНІД – на 22,0%. Відносно 2010 року кількість осіб з ВІЛ скоротилась майже на третину, а хворих на СНІД – зросла вдвічі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Із загальної кількості ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД: 78% – особи у репродуктивному та працездатному віці, троє з чотирьох – проживають у містах, 69% – становлять чоловіки. Серед осіб з діагнозом ВІЛ найбільше (72%) у віці 25-49 років, 13% – діти у віці 0-14 років, 9% – особи старші 50 років.

На 1 січня 2019 року в лікувально-профілактичних закладах області на диспансерному обліку перебувало 3827 ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на СНІД – 1345 осіб, що відповідно на 7,1% та 15,0% більше порівняно з 2017 роком.

Зростає смертність від хворіб зумовлених ВІЛ-інфекцією – у 2018 році померло 130 осіб, у 2010 році – 98 осіб.

Найчастіше ВІЛ передається статевим шляхом: частка заражених в такий спосіб становила 63%; парентерально підхопили хворобу (унаслідок введення наркотичних речовин) – 24% осіб; від матері до дитини (діти, що народилися від ВІЛ-інфікованих матерів) – 13%.

У розрахунку на 100 тис. постійного населення у 2018 році в області припадала 21 особа з вперше діагностованим ВІЛ та СНІД (в Україні – 43 особи). За цим показником Львівська область посіла 6 місце серед регіонів України (ранжування здійснено від найменшого значення). Найменше хворих зареєстровано у Тернопільській та Чернівецькій областях, найбільше – у Дніпропетровській та Одеській областях.

Нагадаємо, Щороку 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 25 листопада біля Львівської ОДА відбулась акція «Дізнайся свій статус: пройди тест на ВІЛ». Усі охочі зробили безкоштовне та анонімне експрес-тестування.

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