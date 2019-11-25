Львів’яни пройшли тест на ВІЛ/СНІД у центрі міста

Сьогодні, 25 листопада, біля Львівської ОДА відбулась акція «Дізнайся свій статус: пройди тест на ВІЛ». Усі охочі зробили безкоштовне та анонімне експрес-тестування, передає кореспондент Львівського порталу.

Акцію провели в рамках Європейського тижня тестування на ВІЛ і принагідно до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня.

Директор Львівського обласного центру громадського здоров’я Мар’яна Служинська розповіла, що таким чином центр хотів привернути увагу мешканців міста до проблеми поширення та вчасного тестування ВІЛ-інфекції.

«У Львові тестування проводять у Центрі громадського здоров’я за адресою Лисенка, 45 та у дистанційному відділенні центру, що на вулиці Антоновича, 20. Окрім того, перевіритись на наявність віл-інфекції можна у кабінетах довіри поліклінічних відділень районних лікарень. Тестування є безкоштовним та конфіденційним, а за бажанням пацієнта – анонімним», – додала Мар’яна Служинська.

Львівський портал повідомляв, що нещодавно Україні запустили перший веб-портал українською мовою, який об’єднав всю ключову інформацію стосовно ВІЛ. Перейти на сайт можна за посиланням.