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Львів’яни пройшли тест на ВІЛ/СНІД у центрі міста

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 25 листопада, біля Львівської ОДА відбулась акція «Дізнайся свій статус: пройди тест на ВІЛ». Усі охочі зробили безкоштовне та анонімне експрес-тестування, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Акцію провели в рамках Європейського тижня тестування на ВІЛ і принагідно до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня.

Директор Львівського обласного центру громадського здоров’я Мар’яна Служинська розповіла, що таким чином центр хотів привернути увагу мешканців міста до проблеми поширення та вчасного тестування ВІЛ-інфекції.

«У Львові тестування проводять у Центрі громадського здоров’я за адресою Лисенка, 45 та у дистанційному відділенні центру, що на вулиці Антоновича, 20. Окрім того, перевіритись на наявність віл-інфекції можна у кабінетах довіри поліклінічних відділень районних лікарень. Тестування є безкоштовним та конфіденційним, а за бажанням пацієнта – анонімним», – додала Мар’яна Служинська.

 

Львівський портал повідомляв, що нещодавно Україні запустили перший веб-портал українською мовою, який об’єднав всю ключову інформацію стосовно ВІЛ. Перейти на сайт можна за посиланням.

 

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