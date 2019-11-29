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Минула доба на Донбасі пройшла без втрат

Андрій Котенський

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За минулу добу, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Про це Львівському порталу повідомили у прес центрі ООС.

 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» російські окупаційні війська здійснили 4-ри обстріли та ще 5-ть ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД».

Втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

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