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Екологічна комісія облради погодила створення «Лісопарку Рудно»

Соломія Головіна

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Постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради 27 листопада погодила створення лісового заказника місцевого значення «Лісопарк Рудно». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Природоохоронний об’єкт розташовуватиметься на території Рудненської селищної ради Залізничного району м.Львова орієнтовною площею 42 га.

Робота над створенням заказника розпочалася з ініціативи небайдужих мешканців селища та громацьких організацій, зокрема депутата Львівської міської ради О. Посипанко, ГО «Самопоміч» в смт Рудно, ГО «Розвиток Рудне» та ГО «Авангард Рудне», які звернулися з відповідним клопотанням до Департаменту.

Лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк Рудно» створюється в цілях  запобігання забудови такої цінної території, збереження аборигенних та інтродукованих видів дерев і кущів, охорони рідкісних видів місцевої флори та фауни, збереження в природному стані біорізноманіття та використання об’єкту в  природоохоронних, науково-дослідних ,рекреаційних та освітньо-виховних цілях.

Флора території, що відведена під лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк Рудно» представлена такими видами, як: сосна, вільха чорна, дуб звичайний, осика, верба біла, глід, крушина ламка та ін.

Тваринний світ території пропонованої до заповідання представлений декількома видами включенними до «Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи» (ропуха звичайна та райка деревна).

Лісовий заказник«Лісопарк Рудно» забезпечить збереження сприятливої екологічної ситуації, попередження негативних процесів та  явищ на території Рудненської селищної ради.

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