Депутатка «Слуги народу» каже, що в Україні «пора приглушити свободу слова»

Колишня журналістка та нинішня народна депутатка від партії «Слуга Народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні «пора приглушити свободу слова». Про це вона заявила у коментарі телеканалу «Настоящее время», передає «Громадське».

«Мені здається, що у нас в країні наскільки сильна свобода слова, що її пора б уже приглушити, з поваги до інституту президентства фільтрувати свою мову», – сказала Василевська-Смаглюк.

Так вона прокоментувала справу щодо депутатки від «Європейської Солідарності» Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій, яких підозрюють погрозах президенту Володимиру Зеленському.

Вона додала, що голосуватиме за зняття недоторканності з Федини, але не за притягнення до відповідальності.

Також Василевська-Смаглюк вважає, що зброя, яку знайшли під час обшуків у домі Звіробій, може мати зв’язок із погрозами Зеленському.

Нагадаємо, за фактом погрози вбивства президенту України відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України через висловлювання народної депутатки від «Європейської Солідарності» Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій про президента України Володимира Зеленського.

Як попередньо встановили у ДБР, 26 жовтня народна депутатка Софія Федина, перебуваючи у Львові, та волонтерка Маруся Звіробій проводили онлайн-трансляцію на YouTube та у Facebook, під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту України Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю.

Львівський портал також інформував, що ДБР скерувало в ГПУ проєкт повідомлення у про підозру у погрозі вбивством щодо президента України Софії Федині.

Водночас 28 листопада детективи ДБР прийшли з обшуком у помешкання волонтерки Марусі Звіробій.