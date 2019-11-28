Зникли арештовані автомобілі Новороздільської ТЕЦ

У Новому Роздолі зникли авто ТзОВ «Енергія Новий Розділ», на які накладено арешт. Наразі вдалося знайти лише п’ять автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Агентства з Розшуку та Менеджменту Активів, передає Львівський портал.

У повідомленні йдеться, що працівниками Західного теруправління АРМА разом з працівниками ГУНП у Львівській області розшукуються автомобілі ТзОВ «Енергія Новий Розділ», на які згідно ухвали суду накладено арешт.

Як зазначається, наразі знайшли вантажівку «МАН», автомобіль «Фольксваген», вантажівку «Вольво», легковики «Рено» та «Шевроле».

«Зазначені автомобілі та інші транспортні засоби є вкрай необхідними засобами для забезпечення ТОВ «Нафтогаз Тепло» належного та оперативного подолання різноманітних пошкоджень на теплових магістралях м. Новий Розділ», – йдеться в повідомленні.

Працівниками Західного теруправління АРМА разом з працівниками ГУНП у Львівській області в межах досудового… Gepostet von Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів – АРМА am Donnerstag, 28. November 2019

Львівський портал повідомляв, що опалювальний сезон у Новому Роздолі та Новояворівську розпочався з великою затримкою, в містах навіть оголосили надзвичайну ситуацію.

Нагадаємо, ще початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати. Цього року проблема із запуском опалювального сезону у цих двох містах Львівщини знову повторилася.