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Унікальна ікона, на якій Божа Матір сміється, перебуватиме у соборі святого Юра до 9 січня

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 28 листопада, у перший день Різдвяного посту в Архикатедральному соборі святого Юра виставили для почитання копію Вифлеємської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Помолитися біля унікальної ікони можна буде до 9 січня. Про це Львівському порталу повідомили в адміністрації храму.

 

Копію Вифлеємської ікони Пресвятої Богородиці виставили у храмі сьогодні вранці, 28 листопада, по завершенню літургії. Перебуватиме вона у соборі святого Юра аж до третього дня Різдвяних свят – 9 січня.

«До Пресвятої Богородиці на честь її ікони Вифлеємської моляться про дарування дітей, про їхнє благополуччя, про сімейне щастя. При будь-яких життєвих обставинах вірні звертаються у молитвах до Пречистої Богородиці і просять про її допомогу», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Вифлеємська ікона Богородиці є єдиною іконою Божої Матері, на якій Пресвята Діва усміхається. Традиційно в іконографії Богородицю зображують серйозною, скорботною або замилуваною.

Постійне місцеперебування Вифлеємської чудотворної ікони Божої Матері – базиліка Різдва Христового у Вифлеємі, поблизу спуску у Печеру Різдва, де народився Христос.

Фото: адміністрація собору святого Юра

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