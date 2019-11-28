Нині у православних християн розпочався Різдвяний піст

Різдвяний піст в 2019 році починається 28 листопада. Триває він 40 днів, тому називається ще Чотиридесятницею. Це останній піст у цьому році. Про це повідомляє УНІАН.

Важливо пам’ятати, що головне завдання Різдвяного посту – очистити себе духовно. У цей час головне не сваритися з рідними й близькими, позбавити себе гріховних думок і пристрастей. Тому вважається, що провести пост у молитві набагато важливіше, ніж стримування від їжі.

У 2019 році Різдвяний піст розпочнеться 28 листопада й триватиме 40 днів, до 6 січня 2020 року включно.

Найбільш строгий пісний день припадає на Святвечір, 6 січня, тобто вечір напередодні Різдва. Цілий день віряни повинні утримуватися від їжі, поки на небі не з’явиться перша зірка.