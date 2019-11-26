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У собор святого Юра привезуть копію єдиної ікони, на якій Богородиця сміється

Наталя Дуляба

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У четвер, 28 листопада, в Архикатедральному соборі святого Юра виставлять для почитання копію Вифлеємської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Всіх вірян кличуть до спільної молитви. Про це Львівському порталу повідомили в адміністрації храму.

 

Копію Вифлеємської ікони Пресвятої Богородиці виставлять у соборі святого Юра 28 листопада, адже саме й цей день розпочинається Різдвяний піст. Львів’ян та гостей міста запрошують до спільної молитви.

«До Пресвятої Богородиці на честь її ікони Вифлеємської моляться про дарування дітей, про їхнє благополуччя, про сімейне щастя. При будь-яких життєвих обставинах вірні звертаються у молитвах до Пречистої Богородиці і просять про її допомогу», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Вифлеємська ікона Богородиці є єдиною іконою Божої Матері, на якій Пресвята Діва усміхається. Традиційно в іконографії Богородицю зображують серйозною, скорботною або замилуваною.

Постійне місцеперебування Вифлеємської чудотворної ікони Божої Матері – базиліка Різдва Христового у Вифлеємі, поблизу спуску у Печеру Різдва, де народився Христос.

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