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У ВАКС обирають запобіжний захід Сергію Коровайнику

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 28 листопада, у Вищому антикорупційному суді відбувається засідання щодо справи в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергія Коровайника і будівництва в місті індустріального парку. Суд має обрати йому запобіжний захід. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Свою підтримку та готовність взяти на поруки Сергія Коровайника висловили колишні народні депутати України Любомир Зубач та Олег Лаврик, заступники міського голови Львова Ірина Маруняк, Галина Слічна та Сергій Бабак, а також депутати ЛМР Любомир Босаневич, Олена Пасевич і Тарас Кльофа.

Нагадаємо, 21 листопада Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Мова йде про незаконний продаж земельної ділянки під будівництво індустріального парку в Рясному.

Підозру прокурори вручили й в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику. Взяти його на поруки зголосився заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків. Останній також додав, що попередній розмір застави для Коровайника становить 10 млн грн.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.Суд  обрав запобіжний захід Андрію Садовому у вигляді понад 1 мільйона застави в справі індустріального парку в Рясне-Руському. На що Садовий заявив,що подаватиме на апеляцію та добиватиметься повної відмови прокуратурі та цілковитого звільнення від застави.

Зауважимо, що скандал із земельною аферою посадовців Львівської міськради розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу. Яким чином мерія змогла продати ділянку, яка їй не належить, дізнатись про всі деталі цієї справи та переглянути ексклюзивні документи можна за цим посиланням.

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