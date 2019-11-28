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У Львові німецький пластичний хірург безкоштовно оперує дітей з усієї України

Ольга Денисяка

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Пластичний хірург із Німеччини Клаус Екснер приїхав до Львова, аби безкоштовно консультувати та оперувати дітей зі всієї України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Доктор спільно з львівськими хірургами консультує й оперує дітей зі складними вродженими і набутими вадами зі всієї України. Лікарі проконсультували 85 дітей з 19 областей України, та прооперували 30 дітей.

У КНП «8-а міська клінічна лікарня м. Львова повідомили, що цього разу основна увага приділена дітям з вродженими птозами, гемангіомами, вродженими вадами кінцівок, післятравматичними рубцями обличчя, післяопіковими контрактурами.

«Для оперативного лікування відібрано 50 пацієнтів, з них 30  –  прооперовано упродовж 25 – 27 листопада, а інших − прооперуємо під час наступного візиту професора Клауса Екснера до Львова навесні 2020 року», – розповіли в лікарні.

Цього разу виконали такі операції, як: корекція птозу верхньої повіки, реконструкція верхньої повіки; корекція деформації вушних раковин; видалення гемангіоми, корекція рубців; корекція деформації грудної залози.

«Цьогоріч у нас теж є дуже багато дітей, які мають вроджені вади. Багато з них не можуть навіть просто розплющувати самостійно очі, щоб щось побачити. Ми з командою львівських лікарів намагаємося їм допомогти. І робимо достатньо складні операції в умовах лікарні», – відзначив Клаус Екснер.

Співпраця з відомим фахівцем триває з 2012 року, коли він приїхав до Львова під час футбольного чемпіонату «Євро-2012», щоби впродовж тижня безкоштовно оперувати дітей у межах доброчинної ініціативи німецьких вболівальників «BigShoe».

З того часу професор Клаус Екснер двічі на рік (зазвичай  –  навесні та восени) приїздить до Львова і допомагає дітям позбутися складних вроджених чи набутих вад, ділиться досвідом з львівськими колегами.

Фото: ЛМР

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