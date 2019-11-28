У 2020 році з бюджету на дороги Львівщини планують витратити понад два мільярди гривень

У наступному році на дороги у Львівській області з держбюджету виділять 2,3 мільярда гривень. Про це сьогодні, 28 листопада, під час брифінгу розповів міністр інфраструктури України Владсилав Криклій, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, що Львівщина досить активно просувалася з ремонтом доріг, однак зауважив, що «завжди можна краще».

«Нещодавно була підписана угода на будівництво північної об’їзної дороги Львова за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Також планується фінансування бюджету на наступний рік 2,3 млрд грн на дороги державного та місцевого значення. Крім цього, ми проведемо з очільниками міст велику нараду за участі Європейського банку реконструкції і розвитку, щоб поговорити про те, як вони зможуть краще, швидше і ефективніше за допомоги ЄБРР будувати комунальні дороги», — зазначив міністр інфраструктури.

Зазначимо з 2,3 млрд грн, які виділені з бюджету на дороги Львівщини, 1,1 млрд витратять на дороги місцевого значення.

Нагадаємо, у проєкті Держбюджету на 2020 рік передбачили рекордне фінансування дорожньої галузі України – 74,4 млрд грн.