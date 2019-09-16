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На ремонт українських доріг у 2020 році хочуть витратити рекордну суму

Наталя Дуляба

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У проєкті Держбюджету на 2020 рік передбачили рекордне фінансування дорожньої галузі України – 74,4 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

 

«Дорожній фонд у 2020 році заплановано у розмірі 69,7 млрд грн. Джерелами формування Державного дорожнього фонду визначено, зокрема, 100% акцизного податку з пального і транспортних засобів та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них. Курсова різниця вносить свої корегування у грошовий вимір цих 100%», – розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, показники Державного дорожнього фонду розраховані при курсі 28,2 грн за долар США. Додатковими джерелами фонду мають стати штрафи, сплачені за недотримання габаритно-вагових норм.

«Вказані надходження від штрафів не враховувалися при розрахунку показників Державного дорожнього фонду, закладеного у проєкті Державного бюджету на 2020 рік, оскільки процедурно це неможливо, але буде зроблено максимально швидко. Необхідно брати до уваги, що це – проєкт Державного бюджету, і дискусії щодо нього продовжаться вже у Верховній Раді України», – додав Владислав Криклій.

Кошти Дорожнього фонду у 2020 році заплановано спрямувати на:

  • розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – 38 млрд грн;
  • будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) – 22,2 млрд грн;
  • заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм – 3,2 млрд грн;
  • виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування – 6,3 млрд грн.

Нагадаємо, проєкт Державного бюджету на 2020 рік у Верховній Раді України мають розглядати у п’ятницю, 20 вересня.

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