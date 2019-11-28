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Прикордонники завадили волинянину виїхати з країни на краденому авто

Ольга Денисяка

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Українець їхав на «Фольксвагені» у Польщу, проте у пункті пропуску «Угринів» прикордонники з’ясували, що автомобіль в розшуку Інтерполу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Відтак у ході перевірки стало відомо, що «Фольксваген» 2012 року виробництва з вересня цього року знаходиться у міжнародному розшуку та був викрадений в Україні.

За цим фактом прикордонники Львівського загону негайно поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі автомобіль, яким їхав наш співвітчизник, передано співробітникам Національної поліції.

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