ОСТАННІ НОВИНИ

Ірина Микичак: «Я не працюю на політичні сили. Як наслідок – дискредитація, приниження і брехня»

Наталя Дуляба

|

Директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак про скандал зі своїм звільненням:

«Не треба боятися приймати непопулярні рішення, йти проти правил чи системи. Не варто намагатися бути такими як всі, пересиджувати і не висовуватися. Тихе життя і спокій вбиває прогрес. Бо розвиток – це відвага, щось нове, неординарне. Треба брати на себе відповідальність і не згинатися при жодних обставинах.

У квітні 2018 року постановою Кабінету Міністрів України затверджено створення у межах Львівської області одного госпітального округу. Це була непроста дискусія з МОЗ і Мінрегіоном. Ми запропонували відмінний від інших шлях. І нам дали змогу спробувати. Таким чином ми зберегли районні лікарні, уникнули соціальної напруги і конфліктів між місцевими радами районів та міст.

Однак цього не змогли стерпіти представники певних політичних сил. Як наслідок – дискредитація, приниження, брехня і тиск на мене не лише як на держслужбовця, а як на громадянку, на жінку. Я не працюю на політичні сили. Я і мої колеги, яких також оббріхують, працюємо на нашу державу Україна.

Пишаюсь, що досвід єдиного Львівського госпітального округу підтримав уряд України. Відтепер у кожній області буде працювати один госпітальний округ. Це мудре і прагматичне рішення. Ніщо не зупинить змін, час яких настав.

Дякую усім, хто поруч. Завтра треба буде дивитися один одному в очі. Світ – тісний, а життя – коротке. Прожити його треба гідно».

Фото – Гал-інфо

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році
Вероніка РОЙ
Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році

Щороку мешканці Львова мають можливість самостійно обирати, куди витратити частину грошей міського бюджету. Мова йде про...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...