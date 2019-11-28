Ірина Микичак: «Я не працюю на політичні сили. Як наслідок – дискредитація, приниження і брехня»

Директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак про скандал зі своїм звільненням:

«Не треба боятися приймати непопулярні рішення, йти проти правил чи системи. Не варто намагатися бути такими як всі, пересиджувати і не висовуватися. Тихе життя і спокій вбиває прогрес. Бо розвиток – це відвага, щось нове, неординарне. Треба брати на себе відповідальність і не згинатися при жодних обставинах.

У квітні 2018 року постановою Кабінету Міністрів України затверджено створення у межах Львівської області одного госпітального округу. Це була непроста дискусія з МОЗ і Мінрегіоном. Ми запропонували відмінний від інших шлях. І нам дали змогу спробувати. Таким чином ми зберегли районні лікарні, уникнули соціальної напруги і конфліктів між місцевими радами районів та міст.

Однак цього не змогли стерпіти представники певних політичних сил. Як наслідок – дискредитація, приниження, брехня і тиск на мене не лише як на держслужбовця, а як на громадянку, на жінку. Я не працюю на політичні сили. Я і мої колеги, яких також оббріхують, працюємо на нашу державу Україна.

Пишаюсь, що досвід єдиного Львівського госпітального округу підтримав уряд України. Відтепер у кожній області буде працювати один госпітальний округ. Це мудре і прагматичне рішення. Ніщо не зупинить змін, час яких настав.

Дякую усім, хто поруч. Завтра треба буде дивитися один одному в очі. Світ – тісний, а життя – коротке. Прожити його треба гідно».

Фото – Гал-інфо