Сьогодні Садовому обиратимуть запобіжний захід

Сьогодні, 27 листопада, Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому у справі щодо індустріального парку у Рясному. Про це повідомляє Львівський портал.

Засідання суду розпочнеться о 12:15 год. За попередніми даними, Антикорупційна прокуратура клопотає про 50 млн грн застави для Андрія Садового. Втім в ефірі одного з львівських телеканалів мер уже заявив, що не має таких коштів.

При цьому під Вищим антикорупційним судом у Києві на виїзне засідання збиреться Львівське відділення Асоціації міст України. Таким чином мери міст висловлюватимуть свою підтримку Садовому.

Про готовність взяти на поруки Андрія Садового заявили колишні народні депутати України від «Самопомочі» Олег Лаврик, Олег Березюк та Оксана Сироїд.

Нагадаємо, 21 листопада Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Мова йде про незаконний продаж земельної ділянки під будівництво індустріального парку в Рясному.

Підозру прокурори вручили й в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику. Взяти його на поруки зголосився заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків. Останній також додав, що попередній розмір застави для Коровайника становить 10 млн грн.

Зауважимо, що скандал із земельною аферою посадовців Львівської міськради розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу. Яким чином мерія змогла продати ділянку, яка їй не належить, дізнатись про всі деталі цієї справи та переглянути ексклюзивні документи можна за цим посиланням.