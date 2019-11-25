ОСТАННІ НОВИНИ

ВАКС обиратиме запобіжний захід Садовому у середу

Вероніка Рой

|

Вищий антикорупційний суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Львова Андрію Садовому у середу, 27 листопада. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова.

 

Засідання суду відбудеться о 12:15.

Як повідомляє пресслужба мерії Львова, колишній народний депутат України Олег Лаврик заявив про готовність взяти на поруки мера Львова Андрія Садового у ситуації щодо індустріального парку.

Як повідомляв Львівський портал, у п’ятницю Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Пізніше стало відомо, що Антикорупційна прокуратура клопотатиме про 50 мільйонів застави для Садового. Згодом в ефірі одного з львівських телеканалів міський голова Львова заявив, що у нього немає 50 млн гривень на заставу.

Власне скандал із земельною аферою розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу, детальніше про всі подробиці цієї справи читайте тут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році
Вероніка РОЙ
Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році

Щороку мешканці Львова мають можливість самостійно обирати, куди витратити частину грошей міського бюджету. Мова йде про...

Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...