ВАКС обиратиме запобіжний захід Садовому у середу

Вищий антикорупційний суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Львова Андрію Садовому у середу, 27 листопада. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова.

Засідання суду відбудеться о 12:15.

Як повідомляє пресслужба мерії Львова, колишній народний депутат України Олег Лаврик заявив про готовність взяти на поруки мера Львова Андрія Садового у ситуації щодо індустріального парку.

Як повідомляв Львівський портал, у п’ятницю Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Пізніше стало відомо, що Антикорупційна прокуратура клопотатиме про 50 мільйонів застави для Садового. Згодом в ефірі одного з львівських телеканалів міський голова Львова заявив, що у нього немає 50 млн гривень на заставу.

Власне скандал із земельною аферою розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу, детальніше про всі подробиці цієї справи читайте тут.