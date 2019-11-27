Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 27 листопада, через ремонтні роботи мешканцям майже двох десятків вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.
Через ремонтні роботи без води залишились мешканці вул. Сокільницької та вул. Стрийської (від №204 і до кінця).
Також у зв’язку з ліквідацією витоку на вул. Балтійській, 35 до 17:00 год. водопостачання призупинили мешканцям таких вулиць:
- вул. Балтійська,
- вул. Білинського,
- вул. Музики,
- вул. Ревуцького,
- вул. Аркаса,
- вул. Ковалева,
- вул. Бойчука,
- вул. Веделя,
- вул. Граб’янки,
- вул. Жемчужникова,
- вул. Керамічна,
- вул. Ковалева,
- вул. Молдавська,
- вул. Сонячна,
- вул. Княгині Ольги, 25-43.
ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.
Наталя Дуляба