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Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 27 листопада, через ремонтні роботи мешканцям майже двох десятків вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Через ремонтні роботи без води залишились мешканці вул. Сокільницької та вул. Стрийської (від №204 і до кінця).

Також у зв’язку з ліквідацією витоку на вул. Балтійській, 35 до 17:00 год. водопостачання призупинили мешканцям таких вулиць:

  • вул. Балтійська,
  • вул. Білинського,
  • вул. Музики,
  • вул. Ревуцького,
  • вул. Аркаса,
  • вул. Ковалева,
  • вул. Бойчука,
  • вул. Веделя,
  • вул. Граб’янки,
  • вул. Жемчужникова,
  • вул. Керамічна,
  • вул. Ковалева,
  • вул. Молдавська,
  • вул. Сонячна,
  • вул. Княгині Ольги, 25-43.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

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