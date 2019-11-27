Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 27 листопада, через ремонтні роботи мешканцям майже двох десятків вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Через ремонтні роботи без води залишились мешканці вул. Сокільницької та вул. Стрийської (від №204 і до кінця).

Також у зв’язку з ліквідацією витоку на вул. Балтійській, 35 до 17:00 год. водопостачання призупинили мешканцям таких вулиць:

вул. Балтійська,

вул. Білинського,

вул. Музики,

вул. Ревуцького,

вул. Аркаса,

вул. Ковалева,

вул. Бойчука,

вул. Веделя,

вул. Граб’янки,

вул. Жемчужникова,

вул. Керамічна,

вул. Ковалева,

вул. Молдавська,

вул. Сонячна,

вул. Княгині Ольги, 25-43.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.