Близько 20 студентів вийшли на акцію на підтримку Садового

Сьогодні, 27 листопада, біля входу до міської Ратуші молодь та студенти провели акцію на підтримку міського голови Львова Андрія Садового у справі індустріального парку. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Акція розпочалася близько 12:10 год. Близько 20 молодих людей, які долучилися до заходу, розвішали плакати з написами: «Демократія під загрозою», «Політична помста», «Ні політичній розправі».

Як розповів колишній студентський мер Львова (2017−2019 рр.) Олександр Николяк, молодь переконана, що справа стосовно мера Львова сфабрикована.

«Ми зібралися тут, що виразити підтримку меру Львова Андрію Садовому, якому минулого тижня вручили підозру у справі індустріального парку. Ми думаємо, що це сфабрикована справа, політична розправа над чинним мером міста. Тому ми тут зібралися, щоб впевнено сказати та виразити свої сповідання, що суд, який зараз триває у Києві, буде чесний, справедливий та об’єктивний…», – сказав він.

Крім цього він уточнив, що до участі у цій акції не закликали жодні громадські організації.

«На акції зібралися молоді люди, які впродовж останніх років мають досвід співпраці з органами місцевої влади та досвід реалізації багатьох молодіжних, студентських проєктів», – Олександр Николяк.

Акція на підтримку мера Львова тривала недовго – орієнтовно 20 хвилин.

До слова, сьогодні Вищий антикорупційний суд обирає меру Львова Андрієві Садовому запобіжний захід справі щодо індустріального парку у Рясному. Окрім акції молоді, також нині Львівське відділення Асоціації міст України проведе виїзне засідання перед приміщенням суду в Києві на підтримку міського голови.

Засідання суду розпочалося о 12:15 год. За попередніми даними, Антикорупційна прокуратура клопотає про 50 млн грн застави для Андрія Садового. Втім в ефірі одного з львівських телеканалів мер уже заявив, що не має таких коштів.

Про готовність взяти на поруки Андрія Садового заявили колишні народні депутати України від «Самопомочі» Олег Лаврик, Олег Березюк та Оксана Сироїд.

Нагадаємо, 21 листопада Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Мова йде про незаконний продаж земельної ділянки під будівництво індустріального парку в Рясному.

Підозру прокурори вручили й в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику. Взяти його на поруки зголосився заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків. Останній також додав, що попередній розмір застави для Коровайника становить 10 млн грн.

Зауважимо, що скандал із земельною аферою посадовців Львівської міськради розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу. Яким чином мерія змогла продати ділянку, яка їй не належить, дізнатись про всі деталі цієї справи та переглянути ексклюзивні документи можна за цим посиланням.