12 січня львівського священника Степана Суса висвятять у єпископи

38-річний священник зі Львова, настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Степан Сус став наймолодшим у світі єпископом. Церемонія архиєрейського висвячення відбудеться 12 січня у Патріаршому соборі Воскресіння Господнього у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Степан Сус, передає Львівський портал.

«В неділю, 12 січня 2020 року, об 11:00 год. в Києві у Патріаршому соборі Воскресіння Господнього відбудеться моя архиєрейська хіротонія (свячення) на Куріяльного єпископа Патріаршої курії УГКЦ з титулярним осідком Зіґріса. Ласкаво усіх запрошую! Ваша присутність та підтримка для мене дуже важлива!», – написав Степан Сус.

Святителями Степана Суса будуть глава УГКЦ Блаженніший Святослав, митрополит Львівський (УГКЦ), високопреосвященніший владика Ігор, а також преосвященніший владика Павло Хомницький – єпископ Стемфордської єпархії УГКЦ (Нью-Йорк, США).

Нагадаємо, про те, що Синод Єпископів УГКЦ, отримавши попередню згоду від Папи Римського, обрав Степана Суса єпископом Курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископа стало відомо 15 листопада. Таким чином Степан Сус став наймолодшим католицьким єпископом у світі.

Довідково: Степан Сус народився 7 жовтня 1981 року у Львові. Після навчання у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа у 2005 році отримав дияконські свячення, а 30 червня 2006-го – пресвітерські. Здійснював капеланське служіння при Львівській академії сухопутних військ та при інших навчальних закладах Львова.

З 2008 по 2012 роки був відповідальним за душпастирство військовослужбовців у Львівській архиєпархії УГКЦ. Від 2012 року призначений Синкелом Львівської архиєпархії в справах військовослужбовців, студентів і сиріт, а також парохом Гарнізонного храму святих Петра і Павла у Львові.

Фото: Facebook Степана Суса