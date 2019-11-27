ОСТАННІ НОВИНИ

12 січня львівського священника Степана Суса висвятять у єпископи

Наталя Дуляба

|

38-річний священник зі Львова, настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Степан Сус став наймолодшим у світі єпископом. Церемонія архиєрейського висвячення відбудеться 12 січня у Патріаршому соборі Воскресіння Господнього у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Степан Сус, передає Львівський портал.

 

«В неділю, 12 січня 2020 року, об 11:00 год. в Києві у Патріаршому соборі Воскресіння Господнього відбудеться моя архиєрейська хіротонія (свячення) на Куріяльного єпископа Патріаршої курії УГКЦ з титулярним осідком Зіґріса. Ласкаво усіх запрошую! Ваша присутність та підтримка для мене дуже важлива!», – написав Степан Сус.

Святителями Степана Суса будуть глава УГКЦ Блаженніший Святослав, митрополит Львівський (УГКЦ), високопреосвященніший владика Ігор, а також преосвященніший владика Павло Хомницький – єпископ Стемфордської єпархії УГКЦ (Нью-Йорк, США).

Нагадаємо, про те, що Синод Єпископів УГКЦ, отримавши попередню згоду від Папи Римського, обрав Степана Суса єпископом Курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископа стало відомо 15 листопада. Таким чином Степан Сус став наймолодшим католицьким єпископом у світі.

Довідково: Степан Сус народився 7 жовтня 1981 року у Львові. Після навчання у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа у 2005 році отримав дияконські свячення, а 30 червня 2006-го – пресвітерські. Здійснював капеланське служіння при Львівській академії сухопутних військ та при інших навчальних закладах Львова.

З 2008 по 2012 роки був відповідальним за душпастирство військовослужбовців у Львівській архиєпархії УГКЦ. Від 2012 року призначений Синкелом Львівської архиєпархії в справах військовослужбовців, студентів і сиріт, а також парохом Гарнізонного храму святих Петра і Павла у Львові.

Фото: Facebook Степана Суса

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році
Вероніка РОЙ
Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році

Щороку мешканці Львова мають можливість самостійно обирати, куди витратити частину грошей міського бюджету. Мова йде про...

Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...