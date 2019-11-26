«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері вчора, 25 листопада, пройшли громадські слухання щодо підняття вартості на проїзд у маршрутках Львова до 8 грн. Львівський портал побував на цьому обговоренні, тож у нашому матеріалі ви прочитаєте, про що півтори години говорили і сварилися львів’яни з перевізниками.

Варто зауважити, що загалом на участь в громадських слуханнях зареєструвалися 94 учасники. Першому слово дали ініціатору проведення цього заходу Юлію Лакатошу.

– Я ініціював їх, тому що користуюся пасажирським транспортом, де пропрацював 62 роки і чотири місяці, і такого нещасного, розваленого транспорту я не пам’ятаю… Ціни на запчастини та інші матеріали постійно ростуть, а тариф залишається таким же. Скажіть, будь ласка, як цьому перевізнику працювати?!, – сказав чоловік, відразу ж задавши градус напруги в актовому залі Личаківської районної адміністрації.

Своєю чергою депутат Львівської міської ради Ігор Телішевський, якого обрали головою слухань, до слова згадав, що коли попереднього разу виконком ЛМР піднімав ціну на проїзд у маршрутках до 7 грн, йшла мова про те, що приватні перевізники оновлять свій транспорт на 30%. Однак цього так і не відбулося…

– Тепер знову стоїть питання підняття вартості, це потрібно аргументувати. Постійно кажуть, що ціни на все ростуть, але ще рік тому паливо коштувало 30 грн за літр, а зараз можна купити за 25 грн, тим не менше проїзд не подешевшав, – наголосив Ігор Телішевський.

Далі виступив голова правління «АТП-14630» Ігор Самардак, який раніше очолював Яворівську РДА, а тепер ось уже другий місяць працює у сфері транспортних перевезень.

– Щоб щось змінити, треба починати з того, що у наших руках. Є ті речі, які можемо зробити вже сьогодні, щоб принаймні не загубити те, що є зараз, – продовжував гнути лінію перевізників Ігор Самардак. – Щоб ви розуміли, у структурі перевезень із 722 тис. офіційних мешканців Львова право на безкоштовний проїзд є у 350 тис… У середньому автобус у залежності від маршруту в день провозить 750-800 осіб. На кожну тисячу платних пасажирів сьогодні припадає приблизно 450-500 пільговиків.

При цьому він продемонстрував на слайді картину пасажиропотоку у маршрутках приватних перевізників протягом 2019 року:

ПАТ «Львівське АТП-14630» – 6 788 804

ТзОВ «Міра і К» – 6 003 607

ТзОВ «Фіакр-Львів» – 6 694 287

ТзОВ «Успіх БМ» – 5 304 874

Всього – 24 791 572 особи.

Після цього один молодик влаштував театральну мініатюру з «доларовим дощем», підійшовши до осіб, які виступали, й обсипавши їх муляжними паперовим купюрами.

– Я так розумію, що вам конче необхідно зробити якісь реформи коштом простих громадян. Вам потрібні від нас гроші. Будь ласка, тримайте, – підійшов він до спікера, жбурнувши «доларову пачку».

Присутні в залі обурювалися, мовляв, всі ці статистичні дані, які ґрунтуються на кількості офіційних мешканців Львова, не відображають сучасних реалій. Адже щодня до Львова на роботу і навчання їде тьма людей з прилеглих населених пунктів і навіть районів.

Своєю чергою політик, громадський діяч Ігор Васюник, який є автором закону про е-квиток в Україні, прийнятому Верховною Радою у 2017 році, наголосив, що поки його не впровадять, не буде і реального обліку пасажиропотоку.

– Ми і далі не розумітимемо, скільки готівки збирають перевізники. Тому поки нема електронного квитка, не може йти мова про якесь підвищення тарифу. Не брешіть львів’янам, зробіть так, щоб у Львові був комфортний, якісний транспорт, – наголосив він.

Водночас Ігор Телішевський додав, якби мер Львова справді хотів, щоб у місті впровадили е-квиток, то це б давно зробили. Однак для цього немає політичної волі.

Директор комунального АТП № 1 Орест Хамула під час свого виступу зазначив, що попереднє підняття тарифу до 7 грн дало можливість підприємству сформувати матеріально-технічну базу. Він додав, що минулого року автобусний парк оновили на 150 одиниць: 100 МАЗів і 50 Електронів.

– Існуючий тариф не перекриває ті витрати, які є, зокрема, на закупівлю та обслуговування техніки. Ми подали розрахунки, економічно обґрунтований тариф – 10 грн 21 коп. Відповідно, ми просимо підняти вартість до 8 грн, – сказав він.

Проти підняття ціни на проїзд у львівських маршрутках виступили представники Громадської ради при Львівській ОДА. Зокрема, заступник голови ради Михайло Яворський нагадав, що у п’ятницю, 22 листопада, на їхньому засіданні прийняли одноголосне рішення щодо цього питання, а звернення Громадської ради при Львівській ОДА направили міському голові Львова Андрію Садовому.

– Коли йшла мова про підняття тарифу до 7 грн, говорили, мовляв, вже точно буде покращення: їздитимемо в комфортних маршрутках, які вчасно приїжджатимуть, водії будуть ввічливими… Ми це все ще раз проковтнули. Тепер громада не дозволить підняття тарифу, поки не буде якісних змін, – зазначив Михайло Яворський.

Своєю чергою громадська активістка із «Народної дії» Ірина Юзик, яка принесла на громадські слухання шину з написом «Ганьба», наголосила, що рішення, яке приймуть учасники, ніякої сили не матиме, а «ручний» виконком все одно затвердить підвищення ціни.

На переконання шеф-редакторки «Львівського порталу» Тетяни Овчаренко, насправді від підвищення вартості проїзду на одну гривню якість перевезення у громадському транспорті не зміниться.

– Чому всі ці 8 років у Львові нема е-квитка? Тому що це корупційне корито, вся готівка йде комусь у кишеню. Ще одне – ні в одній розвиненій країні чи прогресивному місті громадський транспорт не є бізнесом. Це є інвестиція міста в соціально-економічний розвиток. Принцип «більше перевезти – більше заробити» працює лиш у відсталих країнах: Болівії, Пакистані, Індії. У передових містах комфортний якісний транспорт скрізь є дотаційним – від 25 до 90%. І місто має дотувати. Тому коли нині ви говорите про підвищення тарифу на 1 гривню, то це нічого не змінить, поки місто не почне інвестувати у громадський транспорт, – сказала вона.

На її закиди заступник керівника департаменту ЖКГ Львівської міськради Андрій Білий запротестував, наголосивши, що торік в усій Україні було закуплено 270 одиниць транспорту, з них у Львові – 150 нових низькопідлогових автобусів.

– Чи змінили вони якість перевезення? Всі мої знайомі кажуть, що так, – сказав посадовець, однак його спіч перебила хвиля обурення, яка покотилася актовим залом.

– Ви найкращі слухачі, яких я тільки знав, навіть не даєте речення закінчити, – обурювався Андрій Білий.

Після ще кількох виступів у залі оголосили голосування за такі пункти:

1) підняти тариф на проїзд до 8 грн і забезпечити повне фінансування перевезень пільгових категорій громадян;

2) залишити право пільгового проїзду виключно пенсіонерам за віком і затвердити право пільгового проїзду пенсіонерам за віком в робочі дні з 10:00 до 16:00 год. і після 20:00 год.

Рішення щодо підняття ціни на проїзд не прийняли, оскільки з 94 зареєстрованих учасників 43 проголосувало «за» перегляд тарифу, а 37 – «проти».

Тим не менше, варто зазначити, що це голосування і справді нічого не вирішує й існує радше «для галочки». Скільки платитимуть львів’яни у маршрутках, визначатиме виконавчий комітет Львівської міськради. Цілком можливо, що «подарунок» у вигляді нового тарифу містянам презентують до новорічно-різдвяних свят.