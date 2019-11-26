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Львів’ян закликають стати святим Миколаєм для чотирилапих вихованців ЛКП «Лев»

Вероніка Рой

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Вчора, 25 листопада, у Першій львівській медіатеці розпочалася благодійна акція «Свято Миколая для чотирилапих» на підтримку ЛКП «Лев». Її мета — зібрати для безпритульних тварин, які перебувають на підприємстві, необхідні речі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Мета благодійної акції — не лише допомогти ЛКП «Лев», а й популяризувати гуманне ставлення до братів наших менших. Вони, як діти та дорослі, мріють про подарунок від Миколая. Звісно їхня найбільша мрія — теплий дім та люблячий господар, проте не кожен може прихисти безпритульного собаку чи кота, втім кожен може принести трохи корму, аби допомогти знедоленим тваринам», — розповіла організаторка акції Віра Готь.

Небайдужих просять приносити в Першу львівську медіатеку, що на вул. Мулярській, 2А, повідки, ошийники, корм та крупи, пеленки та лежачки для котів. Також у бібліотеці усі охочі зможуть взяти участь в благодійній лотереї на підтримку тварин та отримати шанс виграти цікаві призи. 19 грудня призи розіграють і оголосять переможців на сторінках комунального підприємства у Facebook та Instagram.

Нагадаємо, нещадно Львівський портал повідомляв, що мешканців Львова запрошують долучитися до акції «Свято Миколая для хвостиків», під час якої збиратимуть речі для потребуючих тварин нашого міста.

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