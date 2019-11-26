Львів’ян закликають стати святим Миколаєм для чотирилапих вихованців ЛКП «Лев»

Вчора, 25 листопада, у Першій львівській медіатеці розпочалася благодійна акція «Свято Миколая для чотирилапих» на підтримку ЛКП «Лев». Її мета — зібрати для безпритульних тварин, які перебувають на підприємстві, необхідні речі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
«Мета благодійної акції — не лише допомогти ЛКП «Лев», а й популяризувати гуманне ставлення до братів наших менших. Вони, як діти та дорослі, мріють про подарунок від Миколая. Звісно їхня найбільша мрія — теплий дім та люблячий господар, проте не кожен може прихисти безпритульного собаку чи кота, втім кожен може принести трохи корму, аби допомогти знедоленим тваринам», — розповіла організаторка акції Віра Готь.
Небайдужих просять приносити в Першу львівську медіатеку, що на вул. Мулярській, 2А, повідки, ошийники, корм та крупи, пеленки та лежачки для котів. Також у бібліотеці усі охочі зможуть взяти участь в благодійній лотереї на підтримку тварин та отримати шанс виграти цікаві призи. 19 грудня призи розіграють і оголосять переможців на сторінках комунального підприємства у Facebook та Instagram.
Нагадаємо, нещадно Львівський портал повідомляв, що мешканців Львова запрошують долучитися до акції «Свято Миколая для хвостиків», під час якої збиратимуть речі для потребуючих тварин нашого міста.
Вероніка Рой