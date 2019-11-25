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«Свято Миколая для хвостиків»: львів’ян закликають долучитися до благодійної акції, аби допомогти чотирилапим

Вероніка Рой

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Львів’ян запрошують долучитися до акції «Свято Миколая для хвостиків», під час якої збиратимуть речі для потребуючих тварин нашого міста. Про це у Facebook повідомляють організатори.

 

«Часто буває, що старші люди опікуються тваринками, підбирають, виходжують, годують, але не є сучасними волонтерами, часто навіть не мають доступу до інтернету, де б могли попросити допомогу. Своїм підопічним вони віддають все, а часом навіть більше. З нагоди свята Миколая ми збираємо подарунки (корм, ліки, крупи та багато іншого) для цих притулків для тварин», – зазначають організатори.

Якщо ви вирішили стати помічником Миколая, то можете придбати один або декілька подарунків зі списку:

  • корм сухий/вологий для собак
  • корм сухий/вологий для котів
  • крупи (гречка, рис)
  • антигельмінтні засоби (для собак та для котів)
  • засоби для обробки від бліх/кліщів (для собак та для котів)
  • повідки, ошийники, намордники
  • лежаки
  • лотки для котів
  • наповнювачі для кошачих туалетів
  • іграшки (для собак та котів)
  • переноски
  • смаколики для собачок та котиків.
  • шампуні
  • пеленки
  • корм для цуценят

Зазначається, що помічники Миколая проводять збір подарунків за адресою вул. Стрийська, 29 (Центр Шептицького, 2-ий поверх). Подарунки для чотирилапих можна приносити:

  • Пн-Пт: 9.00-22.00
  • Сб-Нд: 12.00-17.00.

Збір триватиме до 15 грудня.

Сторінку акції у Facebook можна переглянути тут.

За більш детальною інформацією слід звертатися за телефонами: 0979301558 (Олена) або 0970311234 (Ірина).

Фото: організаторів акції

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