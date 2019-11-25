«Свято Миколая для хвостиків»: львів’ян закликають долучитися до благодійної акції, аби допомогти чотирилапим

Львів’ян запрошують долучитися до акції «Свято Миколая для хвостиків», під час якої збиратимуть речі для потребуючих тварин нашого міста. Про це у Facebook повідомляють організатори.
«Часто буває, що старші люди опікуються тваринками, підбирають, виходжують, годують, але не є сучасними волонтерами, часто навіть не мають доступу до інтернету, де б могли попросити допомогу. Своїм підопічним вони віддають все, а часом навіть більше. З нагоди свята Миколая ми збираємо подарунки (корм, ліки, крупи та багато іншого) для цих притулків для тварин», – зазначають організатори.
Якщо ви вирішили стати помічником Миколая, то можете придбати один або декілька подарунків зі списку:
- корм сухий/вологий для собак
- корм сухий/вологий для котів
- крупи (гречка, рис)
- антигельмінтні засоби (для собак та для котів)
- засоби для обробки від бліх/кліщів (для собак та для котів)
- повідки, ошийники, намордники
- лежаки
- лотки для котів
- наповнювачі для кошачих туалетів
- іграшки (для собак та котів)
- переноски
- смаколики для собачок та котиків.
- шампуні
- пеленки
- корм для цуценят
Зазначається, що помічники Миколая проводять збір подарунків за адресою вул. Стрийська, 29 (Центр Шептицького, 2-ий поверх). Подарунки для чотирилапих можна приносити:
- Пн-Пт: 9.00-22.00
- Сб-Нд: 12.00-17.00.
Збір триватиме до 15 грудня.
Сторінку акції у Facebook можна переглянути тут.
За більш детальною інформацією слід звертатися за телефонами: 0979301558 (Олена) або 0970311234 (Ірина).
Фото: організаторів акції
Вероніка Рой