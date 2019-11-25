«Свято Миколая для хвостиків»: львів’ян закликають долучитися до благодійної акції, аби допомогти чотирилапим

Львів’ян запрошують долучитися до акції «Свято Миколая для хвостиків», під час якої збиратимуть речі для потребуючих тварин нашого міста. Про це у Facebook повідомляють організатори.

«Часто буває, що старші люди опікуються тваринками, підбирають, виходжують, годують, але не є сучасними волонтерами, часто навіть не мають доступу до інтернету, де б могли попросити допомогу. Своїм підопічним вони віддають все, а часом навіть більше. З нагоди свята Миколая ми збираємо подарунки (корм, ліки, крупи та багато іншого) для цих притулків для тварин», – зазначають організатори.

Якщо ви вирішили стати помічником Миколая, то можете придбати один або декілька подарунків зі списку:

корм сухий/вологий для собак

корм сухий/вологий для котів

крупи (гречка, рис)

антигельмінтні засоби (для собак та для котів)

засоби для обробки від бліх/кліщів (для собак та для котів)

повідки, ошийники, намордники

лежаки

лотки для котів

наповнювачі для кошачих туалетів

іграшки (для собак та котів)

переноски

смаколики для собачок та котиків.

шампуні

пеленки

корм для цуценят

Зазначається, що помічники Миколая проводять збір подарунків за адресою вул. Стрийська, 29 (Центр Шептицького, 2-ий поверх). Подарунки для чотирилапих можна приносити:

Пн-Пт: 9.00-22.00

Сб-Нд: 12.00-17.00.

Збір триватиме до 15 грудня.

Сторінку акції у Facebook можна переглянути тут.

За більш детальною інформацією слід звертатися за телефонами: 0979301558 (Олена) або 0970311234 (Ірина).

Фото: організаторів акції