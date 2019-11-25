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Трьох зниклих львівських студентів розшукали у Рівному

Вероніка Рой

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Поліцейські розшукали трьох зниклих 17-річних львівських студентів у місті Рівне. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Франківський відділ поліції 23 листопада звернулись батьки трьох студентів одного з львівських вищих навчальних закладів – двох хлопців та дівчини віком сімнадцять років. Як пояснили заявники, напередодні їх діти вийшли з гуртожитку, де проживали, і досі про їх місце перебування нічого невідомо.

«Ми негайно оголосили неповнолітніх у розшук, до якого були задіяні оперативники та працівники інших підрозділів поліції. Разом з тим, орієнтування на безвісно зниклих ми передали правоохоронцям в інших областях. Проведеними оперативно-розшуковими заходами, спільно з нашими колегами у Рівненській області, було встановлене можливе місце перебування студентів у місті Рівне. Там ми їх і виявили. Вони здорові та неушкоджені, жодних протиправних дій щодо неповнолітніх вчинено не було», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

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