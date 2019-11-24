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Вчора на дорогах Львівщини трапилось більше сотні аварій

Ольга Денисяка

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Вчора, 23 листопада, на автодорогах області внаслідок ДТП загинула одна людина, ще 12 травмувались. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

На автодорогах Львівщини 23 листопада сталися 124 автопригоди (84 – у Львові та 40 – в області), з них 4 – з постраждалими.

Внаслідок ДТП одна особа загинула, ще 12 – отримали тілесні ушкодження.

Складено 120 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на термін від шести місяців до одного року.

Нагадаємо, вчора Львівський портал повідомляв, що сильна ожеледиця ускладнила рух транспорту на дорогах Львівщини. Внаслідок чого авто злітали здороги, утворились затори та численні ДТП.

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