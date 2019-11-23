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Львівщина у крижаному полоні. Авто злітають з дороги (оновлюється)

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 23 листопада, на дорогах Львівщини сильна ожеледиця ускладнила рух транспорту, про це масово повідомляють користувачі соцмереж.

 

Львів’яни повідомляють про сильні затори та численні ДТП.

«Будьте обережні, у Львіві сильна ожеледь. Такаж ситуація і в області. На трасах Львів-Краковець, Стрий – Львів, Львів – Бібрка Івано- Франківськ ожеледиця, всі рухають 30-40 км/год. На дорогах суцільний лід. Будьте обережні. Хто на літній гумі ще не перевзули машину-краще утримайтесь від поїздок, -4 і моросить дощ», – повідомляють користувачі спільноти Варта1.

Авто злетіло із дороги на вулиці Кульпарківській.

Аварія через слизьку дорогу на Личаківській.

Зіткнення автобуса та легковика на Хуторівці.

Один із очевидців повідомив, що на Лапаївці, з дороги злетів пасажирський автобус. За попередніми даними, ніхто не постраждав, бо він рухався без пасажирів.

Людей закликають повідомляти про усі надзвичайні випадки, на «Гарячу лінію міста» за телефоном 1580. для оперативного реагування відповідних служб.

У аеропорту «Львів»  через переохолодження, дощ і утворення криги літак викотився за межі смуги.

Аналогічна ситуація із ожеледицею у Львівській області. Так у Зашкові два автомобілі злетіли з дороги, а один із них взагалі перевернувся на дах. Подробиці інцеденту уточнюються.

Львівський портал також повідомляв, що в найближчі дні у Львові прогнозують похолодання та мокрий сніг.

Фото: Варта1. Львівський портал

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