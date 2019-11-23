Маштабна ДТП на Стрийщині: загинула 46-річна рівнянка, ще семеро людей травмовані

Сьогодні, 23 листопада, близько 2:45 год.на автодорозі Київ–Чоп між селами Любинці та Гірне у Стрийському районі трапилась ДТП. Внаслідок автопригоди загинула 46-річна жінка, ще семеро осіб госпіталізовані, серед них троє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області

Як попередньо встановили поліцейські, водій автопоїзда «Рено», 49-річний іноземець, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з двома автомобілями «Рено Трафік», одним з яких керував 48-річний житель Закарпаття, іншим – 45-річний мешканець міста Рівне.

Від отриманих травм на місці події померла 46-річна жителька міста Рівне, пасажирка одного з мікроавтобусів.

Водій цього ж транспортного засобу та ще шестеро пасажирів, серед яких троє неповнолітніх віком 15-17 років, із тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню. Усі вони – мешканці міста Рівне та Рівненської області.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Водія автопоїзда поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Встановлюються обставини автопригоди.

фото:поліція