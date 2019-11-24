У Львові «Мерседес» в’їхав у дерево: двох постраждалих госпіталізували

Вчора, 23 листопада, близько 22:30 год. на вулиці Сяйво 24-річний водій автомобіля «Мерседес Е220» в’їхав у дерево. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Мерседес Е220», 24-річний львів’янин, в’їхав у дерево, внаслідок чого отримав травми та був госпіталізований у травматичне відділення. Пасажирку автомобіля, 22-річну мешканку Львова, із тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.