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У Львівському аеропорту полька попалась митникам через парфуми

Ольга Денисяка

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Вчора, 23 листопада, в аеропорту «Львів» громадянка Польщі намагалась приховати від митників парфуми варістю 70 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

 

Жінка швидко прямувала смугою руху спрощеного митного контролю «зелений коридор». Чим привернула увагу митників і вони вирішили перевірити товар, який містився в її валізі.

«Пасажирка запевнила, що не везе товар, вартість якого перевищує неоподатковану норму. Однак, чи то сильний аромат, чи поведінка пасажирки спонукали митників оглянули валізу, і не дарма. Окрім товару, в межах дозволеної норми (1000 євро), там були жіночі парфуми різних виробників на майже 70 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

Такі дії громадянки мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучили, а справу скерують до суду.

Фото: ДФС

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